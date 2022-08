Zingaretti: “Oggi impossibile accordo nazionale coi 5 Stelle, ma ha sbagliato chi era nel governo e ha usato solo picconi contro alleanza Pd-M5s” (Di lunedì 1 agosto 2022) “alleanza col M5s? Penso che sia impossibile in questo contesto a livello nazionale. C’è un elemento di credibilità, visto che la dinamica ormai è disegnata negli indirizzi di queste ore. Ma allo stesso tempo mi permetto di criticare chi in questi anni ha usato solo i picconi contro un’alleanza coi 5 Stelle mentre stava al governo. È stato un atteggiamento molto sbagliato“. Sono le parole pronunciate a “24 Mattino Estate”, su Radio24, dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che, pur escludendo accordi attuali coi 5 Stelle, difende l’alleanza passata col Movimento a livello nazionale. E puntualizza: “È importante dare una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) “col M5s? Penso che siain questo contesto a livello. C’è un elemento di credibilità, visto che la dinamica ormai è disegnata negli indirizzi di queste ore. Ma allo stesso tempo mi permetto di criticare chi in questi anni haun’coi 5mentre stava al. È stato un atteggiamento molto“. Sono le parole pronunciate a “24 Mattino Estate”, su Radio24, dal presidente della Regione Lazio, Nicola, che, pur escludendo accordi attuali coi 5, difende l’passata col Movimento a livello. E puntualizza: “È importante dare una ...

AndreaVenanzoni : L'alleanza coi grillini è talmente finita che oggi Nicola Zingaretti ha dichiarato che nel Lazio la maggioranza PD-M5S va avanti - lorpisca1957 : @EnricoLetta Come ha ricordato il Papa in 20 anni si sono formati 20 governi quasi tutti a conduzione PD, 20 anni d… - ClassistaC : RT @mariasamsara01: @GiovaArdiz molto bello e commovente questo pensiero di Luca Zingaretti a #RobertoNobile. Oggi tocca me darti brutte no… - mariasamsara01 : @GiovaArdiz molto bello e commovente questo pensiero di Luca Zingaretti a #RobertoNobile. Oggi tocca me darti brutt… - JosefaTrindade2 : RT @camcomroma: ??? Nicola Zingaretti: «Uno dei fattori decisivi per il futuro è la fiducia. Risorse e programmazione sono indispensabili. O… -