Zaia | “emigrati veneti non delinquono ma esportano laboriosità”

Roma, 1 ago – "L'emigrazione veneta ha esportato i migliori valori della nostra terra… Nessun veneto è andato a delinquere all'estero". Da sempre i veneti rappresentano un modello sociale forte, lavorativo e laborioso, con una forte idea di giustizia e con le radici ben salde nella propria amata terra. Quando però a ribadirlo fieramente, è lo stesso presidente della Regione Veneto, specie se alla Giornata dedicata ai veneti nel Mondo, queste parole riscuotono ancora maggior effetto. Il problema dell'immigrazione Intervenuto alla Giornata dei veneti nel Mondo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parla con estremo orgoglio del suo popolo, permettendosi qualche secca frecciata contro la situazione delinquenziale legata anche all'immigrazione. Ma stiamo parlando dell'immigrazione che il Veneto, e l'Italia ...

