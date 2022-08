YNot? anticipa l’inverno con Rosalinda Cannavò protagonista della nuova campagna

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 1 agosto 2022) È tempo di sognarecon ladi?. Il brand milanese esalta la suacollezione Autunno/Inverno 2022-2023 con unache vede protagoniste le sue borse, con il supporto die Irene Cioni.il glamour Autunno/Inverno con laF/W 2022-2023. Il brand d’impronta giovanile è arrivato sul mercato nel 2003 e ha cercato di conciliare il tocco moderno con una tradizione famigliare che va avanti dagli Anni ’50. Tradizionale è il materiale utilizzato, come la pelle, più moderno è invece il pattern come le stampe. Quello che non cambia è la qualità e l’artigianalità del prodotto. L’identità disi ...