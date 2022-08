(Di lunedì 1 agosto 2022)è stato il primo Premium Live Event della WWE nell’era post-Vince McMahon. I fan sono stati intrattenuti in maniera esaustiva dalla campanella d’inizio evento fino all’incredibile finale dello show. Molti ritengono che sia stato un segno delle buone cose che verranno, ora cheH è a capo del team creativo. I segni dell’influenza diH, infatti, si sono visti in tutto lo scorrimento dello show: già dopo il primo incontro, Bayley è tornata andando faccia a faccia contro Bianca Belair, e al suo fianco c’erano Io Shirai (ora nota come Iyo Sky) e Dakota Kai, star di NXT recentemente licenziata e riassunta in gran fretta da The Game. Ma di certo ildinon è solo del Triplo. Solo l’inizioH ha scritto su Twitter dopo l’evento per ...

Zona_Wrestling : WWE: Un entusiasta Triple H dedica il successo di SummerSlam al lavoro di squadra -

World Wrestling

Misha ha accettato. Una storia toccante Prima di concludere la visita di sabato, Cena ha fatto indossare a Misha una cintura del campionatoe ha incoraggiato la famiglia. 'Oggi ho ...... film che è stato quindi supportato da Hyde Park Entertainment eStudios di Ashok Amritraj, con ... la Universal èdi tornare in Australia, nel New South Wales (Nuovo Galles del Sud, lo ... Bianca Belair entusiasta: “È un buon momento per essere donna in WWE” Bianca Belair ha rivelato di essere molto entusiasta per il ruolo che ricopre Triple H ed inoltre sostiene che ci saranno grossi cambiamenti in WWE.Questa notte si è svolto il Premium Live Event più atteso dell’estate, SummerSlam è andato in archivio e da oggi inizia ufficialmente una nuova era in WWE sotto la completa direzione creativa di ...