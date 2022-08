WWE: Ci sarebbe l’accordo per il ritorno di Sasha Banks e Naomi, forse già a Raw (Di lunedì 1 agosto 2022) Come se non bastasse l’hype per il nuovo corso della WWE targata Triple H, continuano ad arrivare novità riguardanti possibili cambi di direzione nella gestione della compagnia. Tra questi ci sarebbe un possibile dietro front nei confronti delle due atlete ribelli Sasha Banks e Naomi, che sono state sospese a tempo indeterminato lo scorso 21 maggio. Un nuovo inizio per la WWE Come abbiamo raccontato in un’altra news, Triple H ha intenzione di fare della puntata di questa notte di Raw il manifesto della sua direzione creativa. L’aspettativa è che Triple H riporti in auge nomi che hanno abbandonato o sono stati licenziati dalla compagnia e ci si aspetta di vedere nomi importanti tornare molto presto… forse già stasera. Secondo WrestlingNews.co è stato raggiunto un accordo per il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 1 agosto 2022) Come se non bastasse l’hype per il nuovo corso della WWE targata Triple H, continuano ad arrivare novità riguardanti possibili cambi di direzione nella gestione della compagnia. Tra questi ciun possibile dietro front nei confronti delle due atlete ribelli, che sono state sospese a tempo indeterminato lo scorso 21 maggio. Un nuovo inizio per la WWE Come abbiamo raccontato in un’altra news, Triple H ha intenzione di fare della puntata di questa notte di Raw il manifesto della sua direzione creativa. L’aspettativa è che Triple H riporti in auge nomi che hanno abbandonato o sono stati licenziati dalla compagnia e ci si aspetta di vedere nomi importanti tornare molto presto…già stasera. Secondo WrestlingNews.co è stato raggiunto un accordo per il ...

