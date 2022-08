Wakeboard | l’Italia domina i Mondiali e vince il medagliere!

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 agosto 2022) Magica Italia aidiche si sono disputati nel lago di Salto a Rieti. Grazie a cinque ori, due argenti e un bronzo il Bel Paese ha vinto il medagliere davanti all’Australia e agli Stati Uniti ed è salita sul tetto del mondo. Calendario Europei Roma 2022 sport acquatici: orari e programma nuoto, fondo, tuffi, artistico e grandi altezze “Esplodiamo di felicità, non immaginavamo mai un risultato simile, non ho davvero parole”, ha affermato il team manager Simona Valerio. Parole a cui poi hanno fatto eco quelle del Presidente della FISW Luciano Serafica: “È stato il mondiale più bello di sempre! Salire sul gradino più alto del podio di un mondiale organizzato nel nostro Paese è una soddisfazione estrema. Cosi come sono stati estremi i nostri atleti in questi giorni. Estremi e bravissimi!dimostra al mondo la ...