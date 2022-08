Vogue non ha pubblicato questa foto di Hitler ed Eva Braun (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 29 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due foto. La prima, in bianco e nero, mostra Adolf Hitler con una donna e la scritta «Vogue 1939». Nella seconda c’è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la moglie Olena e la scritta «Vogue 2022». L’immagine oggetto di analisi è accompagnata da questo commento: «Vogue è fedele alla tradizione. Bene, almeno un po’ di costanza in questo mondo mortale». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La foto con Hitler oggetto di analisi è stata alterata digitalmente. Lo scatto è del 1940 e nella versione originale (qui e qui) il dittatore nazista è in compagnia di due donne, non una. La prima, al centro dello scatto – che nella ... Leggi su facta.news (Di lunedì 1 agosto 2022) Il 29 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine composta da due. La prima, in bianco e nero, mostra Adolfcon una donna e la scritta «1939». Nella seconda c’è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la moglie Olena e la scritta «2022». L’immagine oggetto di analisi è accompagnata da questo commento: «è fedele alla tradizione. Bene, almeno un po’ di costanza in questo mondo mortale». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Laconoggetto di analisi è stata alterata digitalmente. Lo scatto è del 1940 e nella versione originale (qui e qui) il dittatore nazista è in compagnia di due donne, non una. La prima, al centro dello scatto – che nella ...

