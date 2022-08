Cristiano_B_C : RT @DeSantis1948: ??????GUARDATE E CONDIVIDETE ?????? ?????????????????????????? - Cia_MiLoMb : RT @Agricolae1: @Cia_Agricoltura, Cristiano Fini: governo continui sua azione fino alla fine, giovedì aspetto approvazione estensione credi… - Cia_Agricoltura : RT @Agricolae1: @Cia_Agricoltura, Cristiano Fini: governo continui sua azione fino alla fine, giovedì aspetto approvazione estensione credi… - radioalien : RT @radioalien: Fantastici e magiche notti insonni al #imperiale,ricordo la compagnia di cavassa di #recco #megli cristiano, marco il rosso… -

La Gazzetta dello Sport

Alla prima apparizione con la maglia del Manchester United dopo aver saltato per scelta la prima parte di ritiro,Ronaldo ha ...Per il momento non abbiamo notizia di una diretta streaming, ma informazioni utili ... con i dovuti paragoni, ancor più dell'arrivo diRonaldo alla Juventus o di Gonzalo Higuain al ... Video, Cristiano Ronaldo e Ten Hag discutono durante manchester-United-Rayo Vallecano Alla prima apparizione con la maglia del Manchester United dopo aver saltato per scelta la prima parte di ritiro, Cristiano Ronaldo ha deluso ...Calciomercato, Cristiano Ronaldo ha sciolto le riserve: la decisione sul suo futuro che accontenta tutto. Ecco quale sarà il suo nuovo .... Da quando è terminata la stagione del Manchester United, il ...