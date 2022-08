Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022)DEL 1 AGOSTOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA SI E’ DA POCO CONCLUSO UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DI VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA, LA CIRCONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA; CIRCONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE, NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALL’ USCITA PER L’APPIA; SULLA STESSA APPIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA CIAMPINO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE PER LAVORI INC ORSO CODE ANCHE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO IN DIREZIONE FORMELLO. IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA ...