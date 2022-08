Verso le elezioni. Letta: “Alleanza senza veti, con Calenda ci siamo stretti la mano tre giorni fa, poi è saltato tutto”. Stasera nuovo vertice del centrodestra (Di lunedì 1 agosto 2022) Il leader del Pd lancia poi l’appello ai sindaci per il 18 settembre: «Con voi l’ultima settimana decisiva». Nel pomeriggio anche il vertice del centrodestra sul programma. Salvini: «Io al Viminale? Vado dove mi manderanno gli italiani». Renzi: «Il Pd dicendo di voler aumentare le tasse sta blindando la Meloni». Grillo annuncia l’uscita dell’«Album degli zombie», «con tutte le figurine dei fuoriusciti del M5S» Leggi su lastampa (Di lunedì 1 agosto 2022) Il leader del Pd lancia poi l’appello ai sindaci per il 18 settembre: «Con voi l’ultima settimana decisiva». Nel pomeriggio anche ildelsul programma. Salvini: «Io al Viminale? Vado dove mi manderanno gli italiani». Renzi: «Il Pd dicendo di voler aumentare le tasse sta blindando la Meloni». Grillo annuncia l’uscita dell’«Album degli zombie», «con tutte le figurine dei fuoriusciti del M5S»

