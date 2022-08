Verso le elezioni Le sportellate Letta-Calenda | domani nuovo incontro Il Pd | “Alleanza senza veti” Il leader di Azione | “Patti chiari | ora chiudiamo” Di Maio a Grillo | “Io zombie? Ecco a cosa servino i 300mila euro che prendi dal M5s”

repubblica : Verso le elezioni, da Bersani a Galliani gli addii eccellenti: “È finita una stagione” - ilfoglio_it : Il liberalismo senza una nozione anche molto conservatrice di democrazia non si può realizzare, invece la democrazi… - borghi_claudio : Quindi stiamo andando verso elezioni dove i nostri avversari saranno il PD alleato con il bar di guerre stellari, C… - News24_it : Governo, verso elezioni. Pd: 'Alleanza senza veti'. Domani incontro Letta-Calenda. LIVE - Sky Tg24 - zazoomblog : Verso le elezioni. Le sportellate Letta-Calenda: domani nuovo incontro. Il Pd:“Alleanza senza veti”. Il leader di A… -

Il Partito Democratico lancia l'appello per una coalizione di centrosinistra che vada dai sindaci e Articolo 1 agli ex M5s. Il leader di Azione incalza il segretario dem: 'Vediamoci ma no a Bonelli e ...Primo di agosto caldissimo per i partiti, impegnati in una serie di riunioni e conferenze stampa per definire alleanze, strategie, programmi in vista delledel 25 settembre. In attesa dei tradizionali comizi serali della campagna elettorale, il centrodestra riunisce il tavolo del programma. Mentre Enrico Letta incontra i sindaci del Pd. E in ...Dinanzi a questa destra è urgente prendere atto che il crinale sul quale tutti saltellano è un burrone da cui sarà difficile uscire, una ...Dopo il patto di coalizione sulle regole siglato dai leader la scorsa settimana nel vertice andato in scena alla Camera, il centrodestra si muove ...