Verde urbano ad Avellino, le associazioni chiedono un cambio di passo (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Con la presente le associazioni firmatarie, a seguito della morte del platano monumentale della Villa Comunale e della presenza di altri focolai di cancro colorato lungo Viale Italia, chiedono al Comune di Avellino di prestare massima attenzione alla diffusione della malattia, che ha gia? distrutto buona parte del patrimonio arboreo piu? pregiato e antico della citta?. Gli alberi malati (e gli eventuali contermini) vanno immediatamente rimossi: cio? non si e? verificato, ad esempio, nel caso del platano sito dinanzi all'Istituto Rubilli, con conseguente allargamento del focolaio (presenza di ulteriori due piante infette). In particolare, si ritiene opportuno modificare la gestione del Verde pubblico, in primo luogo evitando in ogni modo l'utilizzo del decespugliatore attorno alle piante, ...

