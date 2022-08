(Di lunedì 1 agosto 2022) Inaugurazione e apertura al pubblico delstralcio deldi Tor: 13 ettari dipubblico dotato di aree giochi per bambini allestite con arredi ludici, aree attrezzate con ombreggiature e panchine.di questa porzione diè un intervento atteso da oltre 10 anni ed è stato reso possibile dalaccordo di comodato d’uso siglato traCapitale e il Consorzio Tormarancio. Alla cerimonia interverranno: Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica diCapitale; Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti diCapitale: Amedeo Ciaccheri, Presidente MunicipioVIII; e Carlo Odorisio, Presidente Consorzio Tormarancio Al ...

Paolorusso221 : Con il dottore di Monte Verde - Roma - italiaserait : Verde a Roma – Domani l’apertura e l’inaugurazione del nuovo Parco attrezzato di Tor Marancia – Afa3 - Ninfearosa : Un catasto del verde per gli alberi della città: il Comune lavorerà per la messa a regime - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: ?????????????Amori a Roma sotto la pioggia di Agosto, i giorni con te sono un'eternità di luce, sapori di mela verde sul tuo… - NikeSkywalker : ?????????????Amori a Roma sotto la pioggia di Agosto, i giorni con te sono un'eternità di luce, sapori di mela verde sul… -

RomaToday

... 13 ettari dipubblico dotato di aree giochi per bambini allestite con arredi ludici, aree ...da oltre 10 anni ed è stato reso possibile dal nuovo accordo di comodato d'uso siglato tra...... Sinistra civica ecologista di Massimiliano Smeriglio, Europa, Pop che con Bonafoni rappresenta anche il gruppo difutura in Campidoglio. A tirarsi fuori invece potrebbe essere il partito ... La "corona verde" dall'Aniene all'Appia antica: nasce la rete ecologica di parchi a Roma est Inaugurazione e apertura al pubblico del nuovo stralcio del Parco di Tor Marancia: 13 ettari di verde pubblico dotato di aree giochi per bambini allestite con arredi ludici, aree attrezzate con ombreg ...Sul posto i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell'aggressore, fuggito poco dopo Una donna è stata accoltellata oggi a Roma poco prima delle 15 sulle scale della Stazione T ...