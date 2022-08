Vaurien World Championship | ottavo titolo mondiale per Faccenda

(Di lunedì 1 agosto 2022)a Vigo che si tinge di azzurro, con Marco, campione del mondo per l’ottava volta, e il giovane Marcello Miliardi che trionfano dopo una grande cavalcata. Campi di regata molto difficili, con vento rafficato e onda sporcata dal continuo attraversamento dei battelli turistici, data la vicinanza della costa, oltre all’intensità e la direzione del vento mutevole., strada in salita per gli azzurri Quarantotto anni di differenza tra i due compagni di squadra che non sono partiti benissimo a causa di un’organizzazione non perfetta che li porta, dopo 5 prove a collezionare un 7°, un 6°, un 4°, un 8° e addirittura un UFD. Poi cambia tutto, con una serie di primi, secondi e terzi posti, che li porta al trionfo finale ...

Vigo - (Ferdinando Cocucci) Marco Faccenda e Marcello Miliardi sono campioni del mondo, al termine delChampionship disputato a Vigo, nella Galiazia spagnola. Per Marco Faccenda, si tratta dell'ottavo titolo di Campione del mondo. Marcello Miliardi, classe 2003 e proveniente dal mondo 420. Nell'anno dei 60 anni del primo Vaurien prodotto in Italia – il 19/20/21 agosto ci sarà il grande evento celebrativo a Rosignano – il Vaurien non finisce di stupire: non solo è ancora quella barca che ...