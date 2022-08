Vanessa Incontrada incantevole e seducente | la foto da infarto

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Uno scatto ritrael’attrice. I fan in visibilio per la loro beniamina che si mostra sexy e sicura di sé. L’attrice, di origini spagnole, si trova in Italia da tantissimo tempo. Anche se l’esordio sul piccolo schermo risale al 2003, la sua notorietà si deve soprattutto al programma Zelig, in onda su Italia 1 in coppia con Paolo Bisio. L’artista di padre italiano e madre spagnola, è sentimentalmente legata ad un imprenditore toscano, con cui ha avuto un figlio. Dopo la gravidanza è finita al centro di critiche dovute ai cambiamenti del suo fisico, naturalmente non più in linea con la silhouette precedente Dimostrando di non prestare interesse per i giudizi di taluni, lasi è cimentata come modella ...