Vacanze al mare, lo fai sempre ma è vietato: rischi fino a 500 euro di multa (Di lunedì 1 agosto 2022) Arrivano le Vacanze al mare o in montagna: attenzione però a questo comportamento in spiaggia, la multa è salatissima. Vacanze al mare, multa fino a 500 euro (fonte pexels)L’opprimente ondata di caldo eccezionale ci fa desiderare sempre più le agognate Vacanze estive. Mentre le temperature si apprestano a superare valori da bollino rosso, anche l’esodo previsto per Ferragosto si profila massivo. Largo quindi alle meritate ferie: se optate per un soggiorno in una località balneare, però, vi conviene prestare massima attenzione a questa specifica ordinanza. Uno sgarro in materia potrebbe infatti costarvi un’indesiderata multa, che potrebbe ammontare fino a 500 euro ... Leggi su ck12 (Di lunedì 1 agosto 2022) Arrivano lealo in montagna: attenzione però a questo comportamento in spiaggia, laè salatissima.ala 500(fonte pexels)L’opprimente ondata di caldo eccezionale ci fa desiderarepiù le agognateestive. Mentre le temperature si apprestano a superare valori da bollino rosso, anche l’esodo previsto per Ferragosto si profila massivo. Largo quindi alle meritate ferie: se optate per un soggiorno in una località balneare, però, vi conviene prestare massima attenzione a questa specifica ordinanza. Uno sgarro in materia potrebbe infatti costarvi un’indesiderata, che potrebbe ammontarea 500...

michhxj : È arrivato il momento di bloccare tutte le storie su Instagram Mare, vacanze, casa mentre io sto a 40 gradi in tirocinio - mojjcan : @Zatomas Sembra un vicoletto di Agropoli vecchia, un paesino di mare di Salerno. Stupendo. Buone vacanze. - AntonioScafuro4 : Buone vacanze...???? #estate #estateitaliana #estateitaliana2022 #spiaggia #spiaggeaffollate #spiaggeaffollatissime… - 11Giuliano : Come tanti di noi avevano ipotizzato,quest' anno le vacanze possono essere tragiche,sia al mare che in montagna: Pe… - 1seahorse1 : RT @bobbirok: Non per tutti è mare e vacanze : per qualche personcina lunedì resta una minaccia, vacca miseria - inizio citazione santi de… -