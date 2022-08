Usa, è boom di siti online che vendono pillole per abortire. E se ne fregano del divieto della Corte (Di lunedì 1 agosto 2022) Negli Stati Uniti è boom di siti che vedono pillole abortive. A poco più di un mese dalla storica sentenza della Corte Suprema che ha annullato il diritto costituzionale all’aborto. Permettendo a stati a guida repubblicana di limitare al massimo, se non vietare del tutto, l’interruzione di gravidanza. Anche negli otto Stati che hanno vietato l’aborto e nei sei che l’hanno limitato è possibile continuare a ricevere le pillole abortive per posta da farmacie online. Usa, boom di siti che vendono pillole abortive Già prima dell’annuncio della decisione della Corte a maggioranza conservatrice, gruppi come il sito Plan C hanno cominciato a studiare modi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 agosto 2022) Negli Stati Uniti èdiche vedonoabortive. A poco più di un mese dalla storica sentenzaSuprema che ha annullato il diritto costituzionale all’aborto. Permettendo a stati a guida repubblicana di limitare al massimo, se non vietare del tutto, l’interruzione di gravidanza. Anche negli otto Stati che hanno vietato l’aborto e nei sei che l’hanno limitato è possibile continuare a ricevere leabortive per posta da farmacie. Usa,dicheabortive Già prima dell’annunciodecisionea maggioranza conservatrice, gruppi come il sito Plan C hanno cominciato a studiare modi ...

