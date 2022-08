Usa a Israele: "Fare luce sull' uccisione della reporter palestinese" (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli Stati Uniti esercitano nuove pressioni su Israele per far luce sulla uccisione avvenuta a maggio a Jenin (Cisgiordania) della reporter palestinese e cittadina statunitense Shireen Abu Akleh e per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli Stati Uniti esercitano nuove pressioni super faravvenuta a maggio a Jenin (Cisgiordania)e cittadina statunitense Shireen Abu Akleh e per ...

