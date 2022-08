Uomini e Donne news, Natalia Paragoni in lacrime sui social: lo sfogo (Di lunedì 1 agosto 2022) Natalia Paragoni non sta bene e si è sfogata nelle sue storie Instagram. Si è trattato di uno sfogo molto lungo, fatto tra le lacrime, che ha fatto preoccupare i fan della ragazza, tanto che in molti le hanno scritto di farsi aiutare da uno psicologo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nel programma ha conosciuto l’attuale fidanzato Andrea Zelletta, ha spiegato che il suo lavoro di influncer la fa sentire spesso inutile e triste. Uomini e Donne, Beatrice Valli sbotta: “Il reddito di cittadinanza ci ha rovinati” Su Instagram, l'influencer si è sfogata perché a suo dire non trova baby-sitter a causa del reddito Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 agosto 2022)non sta bene e si è sfogata nelle sue storie Instagram. Si è trattato di unomolto lungo, fatto tra le, che ha fatto preoccupare i fan della ragazza, tanto che in molti le hanno scritto di farsi aiutare da uno psicologo. L’ex corteggiatrice di, che nel programma ha conosciuto l’attuale fidanzato Andrea Zelletta, ha spiegato che il suo lavoro di influncer la fa sentire spesso inutile e triste., Beatrice Valli sbotta: “Il reddito di cittadinanza ci ha rovinati” Su Instagram, l'influencer si è sfogata perché a suo dire non trova baby-sitter a causa del redditoe ...

carmelitadurso : Perché? Io non capirò mai perché… Dov’è il problema di due donne o due uomini che si baciano? Che disturbo dà una m… - francescoseghez : 10) In sintesi: dati buoni determinati dal miglioramento delle condizioni economiche (riduzione Cig?) che premiano… - francescoseghez : 2) Crescono sia gli occupati uomini (+41 mila) che le donne (+44 mila) che tornano a sfiorare la cifra record del 2… - saryvanpelt : @matteo105 A caso! In casa abbiano dei posti fissi ?? ma fuori dove capita! Ps. mmm che pezze al culo quell? che de… - zazoomblog : Uomini e Donne trono classico famosa coppia compra casa - #Uomini #Donne #trono #classico -