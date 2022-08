Una linea di prodotti per capelli firmata Salvo Lo Coco – L’intervista al proprietario dell’azienda farmaceutica produttrice (Di lunedì 1 agosto 2022) A distanza di qualche mese dalla nomina di vicepresidente nazionale della HCF (Haute Coiffure Française), si torna a parlare di Salvo Lo Coco, che aggiunge un altro importante tassello al puzzle della sua carriera lanciando una linea di prodotti cosmetici per capelli a sua firma. Dopo tanti anni nel mondo dell’Hair Style, il talentuoso coiffeur monrealese firma la sua prima linea di prodotti ‘finish’, nati dalla collaborazione con la Farmavit, azienda farmaceutica tutta italiana da 40 anni nel campo della tricologia e della cosmetica con sede alle porte di Roma. “Abbiamo voluto realizzare una linea di prodotti per capelli rivolta proprio alla donna che vuole un risultato eccellente in termini di piega ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 1 agosto 2022) A distanza di qualche mese dalla nomina di vicepresidente nazionale della HCF (Haute Coiffure Française), si torna a parlare diLo, che aggiunge un altro importante tassello al puzzle della sua carriera lanciando unadicosmetici pera sua firma. Dopo tanti anni nel mondo dell’Hair Style, il talentuoso coiffeur monrealese firma la sua primadi‘finish’, nati dalla collaborazione con la Farmavit, aziendatutta italiana da 40 anni nel campo della tricologia e della cosmetica con sede alle porte di Roma. “Abbiamo voluto realizzare unadiperrivolta proprio alla donna che vuole un risultato eccellente in termini di piega ...

mara_carfagna : Caro @AugustoMinzolin, è l'esatto contrario: se avessi pensato alla poltrona sarei rimasta in FI (e lo sai anche tu… - simonebaldelli : La linea di politica estera di una forza politica la si valuta sulla base dei voti espressi in parlamento. Non sulle fake news. - UssaroA : RT @mariolavia: @PoliticaPerJedi Fratoianni feticcio? Non ti rendi conto che lui, e non solo lui, impediscono alla coalizione del pd di ave… - ilgattoromy1 : RT @lulaz46: Oggi in Italia c'è una linea del fronte dove da una parte ci sono i sindacati COBAS che difendono i lavoratori rischiando la… - mignolodanese : @PazzoperPazzo Che poi sprecato malamente... lì il giocatore del Tottenham si va a mettere sulla linea di passaggio e fa una gran chiusura. -