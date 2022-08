“Una ha cercato di salvare l’altra”, cosa è successo a Giulia e Alessia Pisanu alla stazione di Riccione? (Di lunedì 1 agosto 2022) Le immagini delle telecamere di video-sorveglianza installate all’interno della stazione ferroviaria di Riccione non hanno aiutato, almeno per il momento, a fornire una ricostruzione esatta su quanto accaduto all’alba di domenica mattina. Pochi minuti prima delle 7, lungo i binari divisi dalle banchine, Giulia e Alessia Pisanu sono state travolte e uccise da un treno dell’Alta Velocità che stava transitando di lì, senza fare fermata. Due giovanissime sorelle di Castenaso – in provincia di Bologna – che avevano trascorso la serata precedente in una discoteca nei pressi della località balneare romagnola. Alessia aveva 15 anni, Giulia 16. Entrambe colpite da quel Frecciarossa. Ma cosa è successo intorno alle 6.40 ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Le immagini delle telecamere di video-sorveglianza instte all’interno dellaferroviaria dinon hanno aiutato, almeno per il momento, a fornire una ricostruzione esatta su quanto accaduto all’alba di domenica mattina. Pochi minuti prima delle 7, lungo i binari divisi dalle banchine,sono state travolte e uccise da un treno dell’Alta Velocità che stava transitando di lì, senza fare fermata. Due giovanissime sorelle di Castenaso – in provincia di Bologna – che avevano trascorso la serata precedente in una discoteca nei pressi della località balneare romagnola.aveva 15 anni,16. Entrambe colpite da quel Frecciarossa. Maintorno alle 6.40 ...

