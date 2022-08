Un Posto al Sole, anticipazioni (1-5 agosto 2022): Raffaele cerca di riavvicinarsi ad Ornella (Di lunedì 1 agosto 2022) Un Posto al Sole A Un Posto al Sole, Raffaele e Ornella sono ancora lontani, sebbene l’uomo stia facendo di tutto per recuperare il loro rapporto. Ma per la dottoressa la crisi di coppia comincia a diventare una crisi personale. I dettagli su quello che accadrà questa settimana nella soap nelle anticipazioni a seguire. Un Posto al Sole è in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 2022 Raffaele organizza una cena speciale per cercare di riavvicinarsi ad Ornella dopo il loro allontanamento a causa di Elvira, ma la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 agosto 2022) UnalA Unalsono ancora lontani, sebbene l’uomo stia facendo di tutto per recuperare il loro rapporto. Ma per la dottoressa la crisi di coppia comincia a diventare una crisi personale. I dettagli su quello che accadrà questa settimana nella soap nellea seguire. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Unalda lunedì 1 a venerdì 5organizza una cena speciale perre diaddopo il loro allontanamento a causa di Elvira, ma la ...

