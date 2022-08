AlbertoBagnai : Fa un po’ impressione leggere queste cose dieci anni dopo: - marattin : Quattro cose su cui @ItaliaViva ha lavorato nel Dl Semplificazioni e che oggi sono state approvate. Cose poco adatt… - THR0UGHTH3D4RKK : @c_fineline AHAHAHAHAHHAHA SI MA CI SONO ANCHE COSE UN PO'?? - M00NYJG : @sunisvante molta superficialità, quando è una questione abbastanza grave. Magari le persone che hanno scritto quel… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Un po’ di cose in streaming ad agosto -

Fanpage.it

The "Sandman" e "House of the Dragon", soprattutto, ma anche la serie "Irma Vep", il film "Tredici vite" e nuove serie Marvel e Star ...In futuro per lei si parla anche di un programma celebrativo su Canale 5, un' come successo per ... Io sono sempre l'ultima a sapere le' . Cosa è successo ad Adriano Pacifico, che per due settimane non si è accorto che lo stavano cercando