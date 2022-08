Un patto atlantico per saldare il centrodestra. Parla Adornato (Di lunedì 1 agosto 2022) Dalle buone intenzioni ai fatti. È la prova di maturità che attende il centrodestra di fronte alla sfida più difficile: la stesura di un programma comune. Perché se sulle candidature nei collegi e la premiership una quadra, almeno iniziale, sembra essere stata trovata tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, una roadmap unitaria ancora manca. Ferdinando Adornato, intellettuale e saggista, cinque legislature alla Camera, ha un’idea dello sforzo che serve. Per anni ha coltivato, con qualche successo, l’idea di una destra italiana unita non solo in Parlamento ma anche nelle idee. E ha più di un consiglio non richiesto per gli sherpa e i leader affannati dalle trattative. Da dove si parte per un programma comune? È un po’ tardi per pensarci. Bisogna evitare a tutti i costi – e dubito sia facile a questo punto – di assemblare ... Leggi su formiche (Di lunedì 1 agosto 2022) Dalle buone intenzioni ai fatti. È la prova di maturità che attende ildi fronte alla sfida più difficile: la stesura di un programma comune. Perché se sulle candidature nei collegi e la premiership una quadra, almeno iniziale, sembra essere stata trovata tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, una roadmap unitaria ancora manca. Ferdinando, intellettuale e saggista, cinque legislature alla Camera, ha un’idea dello sforzo che serve. Per anni ha coltivato, con qualche successo, l’idea di una destra italiana unita non solo inmento ma anche nelle idee. E ha più di un consiglio non richiesto per gli sherpa e i leader affannati dalle trattative. Da dove si parte per un programma comune? È un po’ tardi per pensarci. Bisogna evitare a tutti i costi – e dubito sia facile a questo punto – di assemblare ...

