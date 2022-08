Un gruppo di Ultras del Napoli è a Castel di Sangro: il motivo (Di lunedì 1 agosto 2022) AGGIORNAMENTO 23:05: Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, diversi Ultras sono già arrivati a Rivisondoli, all’Aqua Montis, albergo dove risiede il Napoli. Il Napoli è attualmente a Castel di Sangro per il secondo ritiro estivo:, gli azzurri sono in Abruzzo da sabato 23 luglio e resteranno lì fino a sabato 6 agosto, a poco più di una settimana di distanza da Verona-Napoli, prima giornata di campionato. Nel corso del ritiro abruzzese, ci sono stati pochi momenti di protesta nei confronti della società, nonostante la piazza non sia per niente d’accordo con la politica societaria del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma la situazione potrebbe cambiare a breve. Tifosi Napoli Sia nel ritiro di Dimaro Folgarida, sia in questo di Castel di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 1 agosto 2022) AGGIORNAMENTO 23:05: Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, diversisono già arrivati a Rivisondoli, all’Aqua Montis, albergo dove risiede il. Ilè attualmente adiper il secondo ritiro estivo:, gli azzurri sono in Abruzzo da sabato 23 luglio e resteranno lì fino a sabato 6 agosto, a poco più di una settimana di distanza da Verona-, prima giornata di campionato. Nel corso del ritiro abruzzese, ci sono stati pochi momenti di protesta nei confronti della società, nonostante la piazza non sia per niente d’accordo con la politica societaria del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma la situazione potrebbe cambiare a breve. TifosiSia nel ritiro di Dimaro Folgarida, sia in questo didi ...

