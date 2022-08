Un anno dopo le imprese di Tamberi e Jacobs: la notte magica dell’1 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) La notte magica dello sport azzurro È già passato un anno dall’Olimpiade di Tokyo 2020, dalla notte di Jacobs e Tamberi, due ori nel giro di 15 minuti. Lo scorso anno i due azzurri hanno scritto una pagina della storia olimpica e dell’atletica italiana. Prima l’oro di Gianmarco Tamberi nell’alto e poi quello di Marcell Jacobs nella gara regina, i 100 metri. Due trionfi nel giro di pochissimi, uno sperato, quello del marchigiano, l’altro inaspettato. Tamberi, che a poche settimane da Rio per un brutto infortunio aveva dovuto rinunciare al sogno dai 5 cerchi si è rifatto cinque anni dopo a Tokyo. Alla fine, con la misura di 2.37, insieme all’amico Mutaz Barshim ha messo al collo l’oro. ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Ladello sport azzurro È già passato undall’Olimpiade di Tokyo 2020, dalladi, due ori nel giro di 15 minuti. Lo scorsoi due azzurri hscritto una pagina della storia olimpica e dell’atletica italiana. Prima l’oro di Gianmarconell’alto e poi quello di Marcellnella gara regina, i 100 metri. Due trionfi nel giro di pochissimi, uno sperato, quello del marchigiano, l’altro inaspettato., che a poche settimane da Rio per un brutto infortunio aveva dovuto rinunciare al sogno dai 5 cerchi si è rifatto cinque annia Tokyo. Alla fine, con la misura di 2.37, insieme all’amico Mutaz Barshim ha messo al collo l’oro. ...

