Un altro domani, anticipazioni 2 agosto 2022: Carmen e Kiros ai ferri corti

Carmen e Kiros si allontaneranno nella puntata Un altro domani in onda il 2 agosto 2022. Il giovane non si presenterà all'appuntamento con la Villanueva e la tensione tra loro si taglierà a fette. Nel frattempo, Julia sarà determinata a difendere il titolo di borgo più bello della Spagna mentre Maria e Cloe rischieranno di danneggiare un ordine importante arrivato in bottega.

Un altro domani, trama 2 agosto 2022: Julia vuole difendere il titolo di borgo più bello della Spagna

Julia ha raccolto il testimone di Tirso e si preparerà a fare in modo che il paese di Robledillo mantenga il titolo di borgo più bello della Spagna. La ragazza nonostante non goda dei favori degli abitanti del posto insisterà per portare avanti ...

