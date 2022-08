Ultras nel ritiro del Napoli, ecco il motivo (Di lunedì 1 agosto 2022) Una delegazione degli Ultras del Napoli si è recata a Castel di Sangro, il motivo festeggiare i 96 anni della società partenopea. Il club azzurro compie oggi il compleanno della sua fondazione, così come riportato da calcioNapoli 24, circa 100 Ultras si sono recati presso il ritiro del Napoli. La delegazione dei gruppi organizzati si è fatta sentire con cori e fumogeni, all’esterno dell’hotel Aqua Montis di Rivisondoli. Una invasione pacifica quella degli Ultras che sicuramente vorranno spronare la squadra in vista dell’avvio del campionato che comincia il 15 agosto. I gruppi organizzati recentemente hanno deciso anche di sottoscrivere l’abbonamento per essere presentì a tutte le partite in casa del Napoli, così da non fare mancare mai ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) Una delegazione deglidelsi è recata a Castel di Sangro, ilfesteggiare i 96 anni della società partenopea. Il club azzurro compie oggi il compleanno della sua fondazione, così come riportato da calcio24, circa 100si sono recati presso ildel. La delegazione dei gruppi organizzati si è fatta sentire con cori e fumogeni, all’esterno dell’hotel Aqua Montis di Rivisondoli. Una invasione pacifica quella degliche sicuramente vorranno spronare la squadra in vista dell’avvio del campionato che comincia il 15 agosto. I gruppi organizzati recentemente hanno deciso anche di sottoscrivere l’abbonamento per essere presentì a tutte le partite in casa del, così da non fare mancare mai ...

