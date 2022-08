Ultime Notizie – Ucraina, da Usa altri 550 milioni di aiuti militari: anche munizioni Himars (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina per un totale di 550 milioni di dollari. Tra le nuove armi inviate a Kiev caricatori di munizioni e nuove munizioni per gli Himars, il lanciarazzi mobile diventato una componente essenziale della controffensiva Ucraina. Il nuovo pacchetto porta il totale degli aiuti militari destinati all’Ucraina dall’amministrazione Biden a 8,8 miliardi di dollari, ricorda oggi il Pentagono. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli Stati Uniti annunciano un nuovo pacchetto diper l’per un totale di 550di dollari. Tra le nuove armi inviate a Kiev caricatori die nuoveper gli, il lanciarazzi mobile diventato una componente essenziale della controffensiva. Il nuovo pacchetto porta il totale deglidestinati all’dall’amministrazione Biden a 8,8 miliardi di dollari, ricorda oggi il Pentagono. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

