Ultime Notizie – Sondaggi politici | Fratelli d’Italia davanti al Pd

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia davanti al Pd (Di lunedì 1 agosto 2022) Fratelli d'Italia cala ma rimane primo partito davanti al Pd secondo le intenzioni di voto registrate dal Sondaggio Swg per La7 in vista delle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Il partito di Giorgia Meloni scende dal 25% al 24,2%. Il Pd sale dal 23,2% al 23,7%. Scende la Lega, che perde lo 0,4% e ora vale il 12%. Giù anche il M5S, ora al 10%. Forza Italia guadagna lo 0,4% e arriva al 7,5%. Passo avanti di Azione-Più Europa, che sale dal 6% al 6,8%. I Verdi sono al 4,1%, Italexit è al 3,2%, Italia Viva è al 2,8% e Insieme per il Futuro è all'1,7%.

