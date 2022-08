Ultime Notizie Serie A: parla di Giroud, le condizioni di Pogba, il Milan accoglie De Ketelaere (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.10 – Arriva De Ketelaere – Chiuso il colpo, ora si aspetta il suo sbarco: De Ketelaere arriverà in città nella serata di oggi, poi visite mediche e firma. La notizia 17.00 – Le visite di Pogba – Cresce l’attesa per conoscere l’esito delle condizioni di Pogba: il suo consulto a Lione è slittato alla giornata di domani. La notizia 15.15 – parla Giroud – «L’anno scorso ho fatto tanti gol, volevamo riportare qui lo scudetto»: così l’attaccante francese torna sul successo in campionato. Le parole 13.30 – Lesione McKennie – Brutte Notizie per la Juventus, il ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.10 – Arriva De– Chiuso il colpo, ora si aspetta il suo sbarco: Dearriverà in città nella serata di oggi, poi visite mediche e firma. La notizia 17.00 – Le visite di– Cresce l’attesa per conoscere l’esito delledi: il suo consulto a Lione è slittato alla giornata di domani. La notizia 15.15 –– «L’anno scorso ho fatto tanti gol, volevamo riportare qui lo scudetto»: così l’attaccante francese torna sul successo in campionato. Le parole 13.30 – Lesione McKennie – Brutteper la Juventus, il ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - enpaonlus : L’impegno dei volontari di ENPA Molfetta: non ci arrendiamo! #adottanoncomprare ?@RegionePuglia? - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Maccarone promuove la scelta: «Acquisto giusto in tutto e per tutto» - - GiaPettinelli : Dati Covid: nelle ultime 24 ore 18.813 contagiati e 121 vittime - Sanità - -