Ultime Notizie – Porto Cervo, yacht si schianta sugli scogli: un morto e 3 feriti (Di lunedì 1 agosto 2022) Incidente in mare a largo di Porto Cervo, dove uno yacht si è schiantato sugli scogli provocando un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. Come riporta online 'Olbianova.it', la vittima è l'armatore inglese 63enne dell'imbarcazione. Secondo le prime indiscrezioni, l'uomo alla guida del potente motoscafo Magnum, dopo aver virato per evitare uni'imbarcazione che procedeva in direzione opposta, non avrebbe visto gli scogli affioranti delle Isole di Nibani. La barca è stata posta sotto sequestro, l'area dell'incidente è presidiata dalla guardia costiera.

