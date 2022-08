Ultime Notizie – lezioni politiche 2022 | l’appello di Letta | “Il terzo polo aiuta la destra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’ipotesi di unaccende la campagna verso le edel 25 settembre. Il segretario del Pd, Enrico, dalla festa dell’Unità di Casalgrande, a Reggio Emilia, lancia: “Mi sento di fare un appello a tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare unsia più conveniente. Penso che ilsia il modo migliore perre le destre”. Un messaggio indirizzato in particolare a Carlo Calenda. Il leader di Azione in queste ore dovrebbe pronunciarsi sul tema delle alleanze. “Quello chedi sicuro la ...