Ultime Notizie – Elezioni, Guzzetta: “Moltiplicazione esenzioni è violazione della legge” (Di lunedì 1 agosto 2022) La serrata tabella di marcia verso il voto infiamma le polemiche su quali partiti o movimenti debbano raccogliere le firme per presentare una lista e chi invece sia esentato da quest’onere. “I criteri per ottenere le esenzioni dalla raccolta delle firme sono fissati dalla legge. Mentre infatti la regola generale è che chi voglia presentarsi alle Elezioni debba raccogliere un certo numero di sottoscrizioni per presentare le candidature, il legislatore ha previsto delle esenzioni sul presupposto che alcuni soggetti politici abbiano già dimostrato la propria rappresentatività nel Paese. Il problema è che nella realtà alcuni di questi soggetti che avevano avuto in passato l’esenzione sono in realtà raggruppamenti di partiti, ciascuno dei quali adesso rivendica una specifica esenzione per se. Immaginare che le singole ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) La serrata tabella di marcia verso il voto infiamma le polemiche su quali partiti o movimenti debbano raccogliere le firme per presentare una lista e chi invece sia esentato da quest’onere. “I criteri per ottenere ledalla raccolta delle firme sono fissati dalla. Mentre infatti la regola generale è che chi voglia presentarsi alledebba raccogliere un certo numero di sottoscrizioni per presentare le candidature, il legislatore ha previsto dellesul presupposto che alcuni soggetti politici abbiano già dimostrato la propria rappresentatività nel Paese. Il problema è che nella realtà alcuni di questi soggetti che avevano avuto in passato l’esenzione sono in realtà raggruppamenti di partiti, ciascuno dei quali adesso rivendica una specifica esenzione per se. Immaginare che le singole ...

