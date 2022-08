Ultime Notizie – Elezioni 2022 | D’Amato | “Candidatura? A disposizione di Letta”

(Di lunedì 1 agosto 2022) “Sono adel segretario”. Alessio, assessore alla Sanità del Lazio, si esprime così sull’ipotesi di unanelle file del Pd per lepolitiche. “Siamo impegnati a lavorare per il 25 settembre, non escludo nulla, sono adel segretario”, dice a margine della presentazione a Roma del protocollo tra Asl Roma 1 e la Comunità di Sant’Egidio. L’appuntamento offre anche l’occasione per fare il punto sulla situazione Covid nel Lazio: “Sta migliorando e la curva sta scendendo, avremo un agosto migliore di luglio”. Sulla quarta dose di vaccino, “somministriamo 10mila dosi al giorno, un dato sopra la media nazionale”. L’assessore ricorda poi che “la campagna vaccinale proseguirà per tutto agosto ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Arthur via dalla Juve: novità tra oggi e domani. Cosa c'è in programma - - News24_it : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie: Calenda a Letta:' Al Pd chiesto i minimo sindacale' - la Repubblica -

E da giorni non dà piùnemmeno sui social. Per questo in molti già ipotizzavano una fuga d ... Ma pare che leindiscrezioni che hanno coinvolto la figlia Isabel - sarebbe stata la piccola,...Faccia a faccia probabilmente decisivo quello di oggi tra Enrico Letta e Carlo Calenda, per la trattativa di una coalizione tra il Pd e l'area moderata di cui il leader di Azione è capofila. Ma l'...Dopo l’infortunio di Paul Pogba, rimediato negli Stati Uniti, sono ore decisive per capire in che modo il francese verrà curato e quali saranno le tempistiche di recupero che tengono in ansia la ...Pasqualina Straface si rivolge all'Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano affinché non disperda questo importante strumento previsto dal Viminale ...