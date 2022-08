Ultime Notizie – Donatella Rettore ha il Covid: “Sto male, spero di farcela” (Di lunedì 1 agosto 2022) “Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. spero di farcela …vi abbraccio”. Così Donatella Rettore annuncia su Twitter di avere il Covid allarmando non poco i fan. La cantante era impegnata in un tour estivo, la prossima tappa era prevista a Marina di Camerota, nel Cilento, il prossimo 3 agosto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) “Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Stoe non ho altro da aggiungere.di…vi abbraccio”. Cosìannuncia su Twitter di avere ilallarmando non poco i fan. La cantante era impegnata in un tour estivo, la prossima tappa era prevista a Marina di Camerota, nel Cilento, il prossimo 3 agosto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Brambati svela sul mercato Juve: «Confermo, lo stanno trattando» - - TonyVascor107 : RT @itsmeback_: ULTIME NOTIZIE?? Non sappiamo cosa sta accadendo, ma in questo momento sta suonando la sirena di Taiwan Blares mentre la po… - DomaniGiornale : ?? #Calenda risponde all'appello di #Letta per superare le divergenze: «Sei troppo intelligente per considerare ques… -