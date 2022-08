Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 633 contagi e 4 morti: bollettino 1 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) In Toscana sono 633 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 1 agosto 2022, che portano il totale a 1.339.091 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce il bollettino della Regione. Sono stati eseguiti 534 tamponi molecolari e 3.112 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 677 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 77,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.235.300 (92,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 93.366, -0,2% rispetto a ieri. L’età media dei 633 nuovi positivi odierni è di 50 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Insono 633 i nuovida coronavirus registrati, 12022, che portano il totale a 1.339.091 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Lo riferisce ildella Regione. Sono stati eseguiti 534 tamponi molecolari e 3.112 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 677 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili).si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 77,5 anni. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.235.300 (92,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono93.366, -0,2% rispetto a ieri. L’età media dei 633 nuovi positivi odierni è di 50 ...

