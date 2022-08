Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 667 contagi e 4 morti: bollettino 1 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 667 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.945 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( – 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 170 ( – 4 ) e 33.180 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 792 ). Dei 4 nuovi decessi: si tratta di due donne di 67 e 71 anni e un uomo di 88, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 75, residente nella provincia di Nuoro. Lo rende nota la Regione Sardegna Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 667 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.945 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( – 1 ), i pazienti ricoverati in area medica sono 170 ( – 4 ) e 33.180 sono i casi di isolamento domiciliare ( – 792 ). Dei 4 nuovi decessi: si tratta di due donne di 67 e 71 anni e un uomo di 88, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 75, residente nella provincia di Nuoro. Lo rende nota la RegioneAdnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

