Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 1 721 contagi e 25 morti | bollettino 1 agosto

Sono 1.721 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 25 decessi. I tamponi effettuati sono stati 11.626, per un tasso di positività del 14,8%. I ricoverati negli ospedali sono 1.399 (-17) e quelli in terapia intensiva 53 (+2). Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 524, di cui 252 a Milano città. A Bergamo 166, a Brescia 284, a Como 63, a Cremona 59, a Lecco 29, a Lodi 49, a Mantova 81, a Monza e Brianza 179, a Pavia 135, a Sondrio 11 e a Varese 53.

