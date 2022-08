Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 859 contagi e 3 morti: bollettino 1 agosto (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 859 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Abruzzo, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 508.039, sale invece a 3.543 il totale dei decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 456.213 dimessi/guariti (+811 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.283 (+45 rispetto a ieri). Di questi 286 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle Ultime 24 ore sono stati eseguiti 729 tamponi molecolari (2422953 in totale dall’inizio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Sono 859 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 508.039, sale invece a 3.543 il totale dei decessi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 456.213 dimessi/guariti (+811 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 48.283 (+45 rispetto a ieri). Di questi 286 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 11 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 729 tamponi molecolari (2422953 in totale dall’inizio ...

