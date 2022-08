Ultime Notizie – Covid | i rischi della variante Centaurus | cosa dicono gli esperti

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) L’individuazione in Italia del primo caso di sottoBA.2.75 di Sars-CoV-2, ribattezzatadai social, riaccende l’attenzione e interroga glisu quali sorprese epossa comportare. Pregliasco Ha i numeri per diventare “la prossima protagonista”pandemia di-19 secondo il virologo Fabrizio Pregliasco ha pochi dubbi: “Credo davvero – spiega all’Adnkronos Salute – che” questo nuovo sottolignaggio di Omicron, trovato anche in Italia come certifica l’ultimo monitoraggioIstituto superiore di sanità-ministeroSalute, “possa essere una sottocandidata ad alimentare la prossima onda di contagi fra 2-3 mesi”, stima il docente di Igiene dell’università Statale di Milano, direttore ...