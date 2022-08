Ultime Notizie – Covid, gene riduce rischio morte del 35%: ce l’ha 1 europeo su 10 (Di lunedì 1 agosto 2022) C’è un gene che si chiama GNB3 e che può ridurre di oltre un terzo il rischio di morire per Covid-19. I portatori della versione GNB3 TT correrebbero infatti un pericolo del 35% inferiore di andare incontro a decesso a causa della malattia causata da Sars-CoV-2. Lo annuncia un gruppo di scienziati dell’Università di Duisburg-Essen (Ude) nella Germania occidentale, autori di uno studio pubblicato su ‘Frontiers in genetics’. Si stima che il 10% della popolazione europea porti nel Dna il particolare polimorfismo protettivo, riportano i ricercatori. Il team ha seguito 1.570 pazienti con diagnosi di Covid ricevuta tra l’11 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, prima della comparsa della variante Omicron oggi dominante. Del totale contagiati, 205 (13%) hanno avuto una malattia lieve, 760 (48%) sono stati ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) C’è unche si chiama GNB3 e che può ridurre di oltre un terzo ildi morire per-19. I portatori della versione GNB3 TT correrebbero infatti un pericolo del 35% inferiore di andare incontro a decesso a causa della malattia causata da Sars-CoV-2. Lo annuncia un gruppo di scienziati dell’Università di Duisburg-Essen (Ude) nella Germania occidentale, autori di uno studio pubblicato su ‘Frontiers intics’. Si stima che il 10% della popolazione europea porti nel Dna il particolare polimorfismo protettivo, riportano i ricercatori. Il team ha seguito 1.570 pazienti con diagnosi diricevuta tra l’11 marzo 2020 e il 30 giugno 2021, prima della comparsa della variante Omicron oggi dominante. Del totale contagiati, 205 (13%) hanno avuto una malattia lieve, 760 (48%) sono stati ...

