Ultime Notizie – Cia incontra Patuanelli, “Agenda agricola guidi prossima legislatura” (Di lunedì 1 agosto 2022) In attesa di tornare al voto il prossimo 25 settembre, l’agricoltura italiana continuerà a sobbarcarsi altri due mesi di incertezze ed emergenze, oltremodo stretta tra rincari ed effetti di guerra e cambiamenti climatici, che stanno già costando miliardi di euro. È l’allarme lanciato da Cia-Agricoltori Italiani nella riunione del suo Consiglio direttivo alla presenza del ministro Stefano Patuanelli. Occorrono, infatti, risoluzioni cruciali, dall’estensione del credito d’imposta per il gasolio agricolo al superamento del limite dell’autoconsumo nell’agrifotovoltaico, dalla riduzione delle accise sui carburanti alla definitiva eliminazione degli oneri di sistema. Peseranno i ritardi su Decreto Siccità e Decreto Flussi, come l’assenza di una nuova legge sulla gestione della fauna selvatica. “L’Agenda agricola con le urgenze per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) In attesa di tornare al voto il prossimo 25 settembre, l’agricoltura italiana continuerà a sobbarcarsi altri due mesi di incertezze ed emergenze, oltremodo stretta tra rincari ed effetti di guerra e cambiamenti climatici, che stanno già costando miliardi di euro. È l’allarme lanciato da Cia-Agricoltori Italiani nella riunione del suo Consiglio direttivo alla presenza del ministro Stefano. Occorrono, infatti, risoluzioni cruciali, dall’estensione del credito d’imposta per il gasolio agricolo al superamento del limite dell’autoconsumo nell’agrifotovoltaico, dalla riduzione delle accise sui carburanti alla definitiva eliminazione degli oneri di sistema. Peseranno i ritardi su Decreto Siccità e Decreto Flussi, come l’assenza di una nuova legge sulla gestione della fauna selvatica. “L’con le urgenze per ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - enpaonlus : L’impegno dei volontari di ENPA Molfetta: non ci arrendiamo! #adottanoncomprare ?@RegionePuglia? - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Ramsey Juve, quale futuro per il gallese? Due club in corsa: le novità - - junews24com : Maccarone promuove la scelta: «Acquisto giusto in tutto e per tutto» - -