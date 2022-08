Ultime Notizie – Assilea conferma Mescieri alla presidenza, Ziero nuovo direttore generale (Di lunedì 1 agosto 2022) Una conferma e un nuovo ingresso ai vertici di Assilea – Associazione italiana leasing. Infatti Carlo Mescieri è stato rieletto Presidente dall’Assemblea che ha anche ridisegnato la governance associativa. Il Consiglio di amministrazione ha poi deliberato la nomina di Luca Ziero nuovo direttore generale, carica che ricoprirà a partire dal 1 agosto 2022, sostituendo Lugi Macchiola in carica dal gennaio 2019. Ziero, 59 anni, nato a Como, vanta una lunga carriera nel mondo bancario e del leasing sia in Italia che all’estero. Assilea che ha registrato 28,8 miliardi di euro di finanziato nel 2021 (+25,6% sul 2020) ha visto nei primi sei mesi del 2022 la stipula di oltre 325mila nuovi contratti di leasing, per un valore ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Unae uningresso ai vertici di– Associazione italiana leasing. Infatti Carloè stato rieletto Presidente dall’Assemblea che ha anche ridisegnato la governance associativa. Il Consiglio di amministrazione ha poi deliberato la nomina di Luca, carica che ricoprirà a partire dal 1 agosto 2022, sostituendo Lugi Macchiola in carica dal gennaio 2019., 59 anni, nato a Como, vanta una lunga carriera nel mondo bancario e del leasing sia in Italia che all’estero.che ha registrato 28,8 miliardi di euro di finanziato nel 2021 (+25,6% sul 2020) ha visto nei primi sei mesi del 2022 la stipula di oltre 325mila nuovi contratti di leasing, per un valore ...

