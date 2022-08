Ucraina, Zelensky: “Truppe Russia verso Kherson per nuova offensiva” (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Le forze armate russe stanno spostando Truppe verso Kherson, nel sud dell’Ucraina. Parola del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un discorso alla nazione ha detto che l’offensiva russa potrebbe spostarsi nel sud del Paese. ”Stanno aumentando il numero delle loro Truppe, si sranno preparando per la nostra controffensiva” nel sud dell’Ucraina e ”forse si stanno preparando a lanciare un’offensiva tutta loro. Il sud è fondamentale per loro, soprattutto per via della Crimea”, ha affermato Zelensky. “Ora l’esercito russo sta cercando di rafforzare le sue posizioni nelle aree occupate del sud del nostro Paese, aumentando l’attività nelle aree interessate”, ha affermato il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Le forze armate russe stanno spostando, nel sud dell’. Parola del presidente ucraino Volodymyr, che in un discorso alla nazione ha detto che l’russa potrebbe spostarsi nel sud del Paese. ”Stanno aumentando il numero delle loro, si sranno preparando per la nostra contr” nel sud dell’e ”forse si stanno preparando a lanciare un’tutta loro. Il sud è fondamentale per loro, soprattutto per via della Crimea”, ha affermato. “Ora l’esercito russo sta cercando di rafforzare le sue posizioni nelle aree occupate del sud del nostro Paese, aumentando l’attività nelle aree interessate”, ha affermato il ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente Zelensky è in visita in un porto ucraino sul Mar Nero per presenziare alle operazioni di ca… - RaiNews : Le foto del presidente dell'Ucraina Zelensky e della moglie Olena pubblicate su Vogue non hanno convinto tutti. Pio… - vivereitalia : Ucraina, Zelensky: 'Truppe Russia verso Kherson per nuova offensiva' - alexbottoni : RT @lanf64: #Orban avverte l'#Europa: 'Basta #sanzioni alla #Russia o sarà economia di guerra'. Un doppiogiochista nell'#UE, servo di #Put… -