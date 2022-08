Ucraina | partita da Odessa la prima nave di cereali Erdogan capitalizza l’accordo sul grano video

(Di lunedì 1 agosto 2022) È, dal porto di, laper l’esportazione delbloccato in. Il cargo “Razoni”, battente bandiera della Sierra Leone, farà cometappa Istanbul, per poi proseguire verso il Libano percorrendo un corridoio sicuro. Si tratta dellaa salpare doposul commercio del, firmato il 22 luglio proprio in Turchia. La notizia è stata accolta con sollievo a livello internazionale e con soddisfazione tanto da partequanto da parte russa. Istanbul aspetta ladae rivendica l’«accordo storico» sulL’arrivo della...

La nave dovrebbe arrivare domani a Istanbul, dove avranno luogo le ispezioni concordate a Istanbul da Nazioni Unite, Russia,e Turchia, per proseguire poi la sua rotta con destinazione il ...Il 22 luglio a Istanbul è stato trovato un accordo tra Ankara, Kiev, Mosca e Onu per sbloccare l'esportazione di grano dall'. La prima nave che trasporta cereali èin mattinata dal ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 159 - Il Papa a settembre volerà in Kazakistan, forse vedrà il Patriarca Kirill - Il Papa a settembre volerà in Kazakistan, forse vedrà il Patriarca Kirill Domani il carico arriverà a Istanbul diretta in Libano. Biden: "Mosca e Pechino si dimostrino pronte al dialogo sul nucleare". Putin: "Sanzioni non riflettono la realtà della politica e dell'economia ...La Marina ucraina ha catturato 11 soldati russi durante gli scontri di stanotte nella regione di Kherson. Secondo il bilancio della Polizia di Kiev gli occupanti hanno colpito nella sola giornata di i ...