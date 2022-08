Ucraina | partita da Odessa la prima nave carica di grano | a bordo 26mila tonnellate È diretta in Libano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Èdal porto ucraino diladi. Lo riporta l’agenzia russa Tass che cita la Cnn turca. Il ministero della Difesa turco in una nota lo aveva annunciato: “La partenza dellamercantile Razoni, battente bandiera della Sierra Leone edi mais, lascerà il porto diin“. E ha aggiunto che seguiranno altri convogli “lungo i corridoi” marittimi, perché le “procedure sono completate”. Lainporta circadi mais: “L’, insieme ai nostri partner, ha fatto un altro passo oggi nella prevenzione della fame ...

... come previsto dall' accordo firmato a fine luglio trae Russia e mediato dalla Turchia. La nave si chiama Razoni , èdal porto di Odessa, batte bandiera della Sierra Leone e ...Grano: sbloccato l'export. AccordoRussia, ma la firma arriva in due tempi Kiev, 1 agosto 2022 - La prima nave carica di cereali ucraini è finalmentedal porto di Odessa questa mattina alle 7.30 circa ora locale (8.30 ...E' partita questa mattina intorno alle 7.30 a prima nave con cereali ucraini dal porto di Odessa. Lo rende noto la Cnn turca citando il ministero della Difesa di Ankara spiegando che la prima destinaz ...Dopo mesi di stallo che avevano iniziato a provocare una crisi alimentare molto grave in diversi paesi del mondo: è salpata dal porto di Odessa ed è diretta verso il Libano ...