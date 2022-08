Ucciso a martellate nel suo negozio | l’avvocato chiede la perizia psichiatrica

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – E’ atteso l’interrogatorio per Robert Omo, il 24enne che lo scorso 30 luglio hail 56enne Yuancheng Gao presso la sua attività di Monteforte Irpino e ridotto in fin di vita Krasimir Petrov Tsankov, 49enne che ha tentato di bloccare l’aggressore senza riuscirvi. Quest’ultimo si trova in gravi condizioni presso il “Moscati” di Avellino. Omo attualmente si trova rinchiuso presso il carcere di Bellizzi Irpino indiziato per di “omicidio volontario“. Nelle scorse ore il legale, Nicola D’Archi ha chiesto la, al contempo il medico legale nominato dalla Procura di Avellino effettuerà l’esame autoptico sul corpo del 56enne. Uccide acommerciante di Monteforte Irpino, 24enne in carcere L'articolo ...