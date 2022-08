Twitch banna Greekgodx per razzismo | xQc lo critica ma viene accusato anche lui

Leggi su esports247

(Di lunedì 1 agosto 2022) La star diFelix “xQc” Lengyel, seguitissima dagli appassionati di esports, ha commentato il ban inflitto allo streamer, sanzionato daper aver “deriso” una famiglia asiatica. Lo scorso 28 luglioha ricevuto il suo secondo divieto suin un mese per “comportamento odioso”: in una clip, che è girata molto su internet, si può vedere lo streamer mentre parla con un accento asiatico fin troppo marcato durante un suo streaming. Dopo aver spiegato che il suo ban durerà per due settimane, Greek ha rivelato di essere comunque intenzionato a presentare ricorso contro la sospensione. “Se sento un singolo streamer prendere in giro un accento britannico, comincerò a dare di matto dicendo che è al 100% razzista”, ha poi aggiunto Greek in un tweet. xQc si è subito schierato ...