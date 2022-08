Tuttosport – Ilkhan, un colpo che fa felice il Torino. E non finisce qui (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 19:38:43 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Torino – Eccoci con Giovanni Tosco per parlare del mercato granata: «Valentino Lazaro ha svolto le visite mediche e ora si attende Aleksej Miranchuk. L’austriaco arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Il russo dall’Atalanta con obbligo di riscatto (12 milioni). Domani il Toro di Ivan Juric riprende la preparazione al Filadelfia in vista della gara di Coppa Italia con il Palermo, sabato sera al Grande Torino. E ci saranno i nuovi innesti». La rosa sarà poi rafforzata da Emirhan Ilkhan: «Classe 2004, centrocampista di talento, arriva per 4,5 milioni, ovvero la clausola di rescissione. I tifosi turchi si sono arrabbiati assai. Per il Toro un colpo in prospettiva, segno che si progetta. Se ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 1 agosto 2022) 2022-08-01 19:38:43 Calciomercato, dalla redazione piemontese di– Eccoci con Giovanni Tosco per parlare del mercato granata: «Valentino Lazaro ha svolto le visite mediche e ora si attende Aleksej Miranchuk. L’austriaco arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. Il russo dall’Atalanta con obbligo di riscatto (12 milioni). Domani il Toro di Ivan Juric riprende la preparazione al Filadelfia in vista della gara di Coppa Italia con il Palermo, sabato sera al Grande. E ci saranno i nuovi innesti». La rosa sarà poi rafforzata da Emirhan: «Classe 2004, centrocampista di talento, arriva per 4,5 milioni, ovvero la clausola di rescissione. I tifosi turchi si sono arrabbiati assai. Per il Toro unin prospettiva, segno che si progetta. Se ...

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??Sos #Allegri: '#Juve attenta sul mercato' ??#Elkann, salva #Leclerc ??#Toro:… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Ilkhan, un colpo che fa felice il #Torino. E non finisce qui ?? - tuttosport : #Ilkhan, un colpo che fa felice il #Torino. E non finisce qui ?? - Luxgraph : Ilkhan, un colpo che fa felice il Torino. E non finisce qui - tuttosport : #Toro, dopo #Lazaro atteso #Miranchuk. E #Ilkhan fa discutere ?? -